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Курс доллара снова вырос на торгах 16 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,62 тенге, поднявшись на 2 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,13 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,7−476,9 тенге, евро — по 515,5−519,5 тенге, российские рубли — по 5,25−5,37 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,86%, до 84,12 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,92%, до 80,10 доллара за баррель.

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