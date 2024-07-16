Путин высоко оценил трассу М-11, по которой проехал за рулем Lada Aura

Путин во вторник приехал на церемонию открытия завершающего участка трассы М-11 в Тверской области за рулем Lada Aura. Рядом с ним сидел замначальника производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев, он давал пояснения.
«Расскажите, как дела, как строилось», — попросил глава государства, усаживаясь на водительское кресло и пристегиваясь. Путин был в рубашке без галстука.
«Превосходно строилось, но тяжело», — признался его сопровождающий. Президент спросил, почему.
«Тяжело, потому что изменились сроки, скажем так…. Объект надо было завершить ровно на год ранее, что, в принципе, нам удалось», — пояснил Васильев.
«Да, на год раньше — это здорово», — согласился Путин, спросив, как этого удалось достичь, на что получил ответ, что сдать объект с опережением сроков удалось благодаря профессионализму специалистов и рабочих, а также потому, что стройка шла круглосуточно.
Путин также уточнил, на сколько сократится время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга, ему рассказали, что примерно на час. Рассказали главе государства и о самом масштабном искусственном сооружении всего обхода Твери — мосте через Волгу.
«Красиво, здорово… Очень красиво», — сказал Путин, проезжая по мосту.
Он также оценил качество дорожного покрытия.