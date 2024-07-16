В Уфе однокомнатные квартиры подорожали на 22% за год.

В Уфе июльский уровень цен на квартиры площадью до 32 кв. м (однокомнатных и студий) составил в среднем 4,36 млн рублей — на 22% больше, чем год назад, по данным федерального портала «Мир квартир».
Это значит, что год назад средняя малометражка стоила порядка 3,54 млн руб. и подорожала на 820 тыс. руб. Этот внушительный рост выглядит средним по сравнению с увеличением на 48% в Вологде или 58,4% в Грозном (но и стоимость жилья там намного меньше).
Аналитики объясняют такой рост цен на «однушки» законами рынка: льготная ипотека закончилась, ставки ипотечных кредитов составляют практически 20%, и внимание покупателей обратилось на жильё с самой маленькой площадью с самой «бюджетной» ценой.
«Сейчас на небольшие квартиры сохраняется высокий спрос, тем более что за год их количество в продаже сократилось на 12%. Быстрее всего покупаются наиболее дешевые предложения, из-за чего средняя цена растет. Дорожают квартиры в тех городах, где они были наиболее дёшевы, то есть недооцененные сегменты рынка постепенно подтягиваются к общему уровню. Также стоимость жилья может расти из-за того, что в городе, где до этого не было качественных новостроек, они появились. А снижается цена либо там, где она уже перегрета, либо там, где на рынок вышли новостройки с очень маленькой “нарезкой”», — объясняют эксперты рынка недвижимости.