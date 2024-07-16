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В ОЭЗ «Пермь» начинается строительство завода первого резидента

ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ) получило разрешение на строительство первой очереди производства на территории ОЭЗ «Пермь». Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, в ходе этого этапа строительства планируется возвести административные здания и транспортный цех. Вторая очередь проекта будет включать в себя строительство комплекса производственных зданий, в том числе плавильного, литейного и прокатного цехов. «Отдельное внимание промышленники уделят ресурсосберегающим технологиям и экологической безопасности с минимальными выбросами», — уточнил Дмитрий Махонин. Запуск производства запланирован на 2026 год.

ОСЗ был зарегистрирован в феврале 2023 года, основной вид деятельности организации — производство чугуна, стали и ферросплавов. Организация является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». ОЭЗ была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ также стали «ОДК — Пермские моторы», компания «Форпласт», «Пермская судоверфь» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».

строительство