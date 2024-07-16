В ОЭЗ «Пермь» начинается строительство завода первого резидента

ОСЗ был зарегистрирован в феврале 2023 года, основной вид деятельности организации — производство чугуна, стали и ферросплавов. Организация является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». ОЭЗ была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ также стали «ОДК — Пермские моторы», компания «Форпласт», «Пермская судоверфь» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».