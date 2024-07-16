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Оппозиция: вступление Молдовы в ЕС может поставить крест на отечественном виноделии

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Депутаты оппозиционного блока «Победа» потребовали от правительства разъяснить, какие меры оно предприняло для защиты молдавской винодельческой отрасли в свете евроинтеграционных стремлений руководства Молдовы.

Источник: Sputnik.md

По мнению Александра Нестеровского, вступление Молдовы в ЕС, практически, поставит крест на доступе отечественного вина на рынки ЕАЭС — появятся заградительные пошлины, что сделает продукцию неконкурентоспособной.

«Вызывают опасения атаки со стороны румынских виноделов после выхода скандального интервью, в котором румынский винодел сообщил, что успех молдавского вина не только в его качестве, но и в наличии лазеек в законодательстве, и что, якобы, наших виноделов не сковывают жесткие нормы и рамки ЕС».

сказал политик.

В своем письме, адресованном председателю правительства Дорину Речану, депутаты блока «Победа» просят дать несколько разъяснений по следующим вопросам:

  • Существует ли программа защиты местных производителей вина в процессе евроинтеграции?
  • Получат ли производители налоговые послабления?
  • Создаст ли государств условия для защиты географических указаний и гарантии традиционных особенностей?

Молдавские виноделы должны знать, получат ли они поддержку со стороны государства, подчеркнули народные избранники.

экономика
ЕС