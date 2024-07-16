Оппозиция: вступление Молдовы в ЕС может поставить крест на отечественном виноделии

«Вызывают опасения атаки со стороны румынских виноделов после выхода скандального интервью, в котором румынский винодел сообщил, что успех молдавского вина не только в его качестве, но и в наличии лазеек в законодательстве, и что, якобы, наших виноделов не сковывают жесткие нормы и рамки ЕС».
В своем письме, адресованном председателю правительства Дорину Речану, депутаты блока «Победа» просят дать несколько разъяснений по следующим вопросам:
- Существует ли программа защиты местных производителей вина в процессе евроинтеграции?
- Получат ли производители налоговые послабления?
- Создаст ли государств условия для защиты географических указаний и гарантии традиционных особенностей?
Молдавские виноделы должны знать, получат ли они поддержку со стороны государства, подчеркнули народные избранники.