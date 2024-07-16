Оппозиция: вступление Молдовы в ЕС может поставить крест на отечественном виноделии

«Вызывают опасения атаки со стороны румынских виноделов после выхода скандального интервью, в котором румынский винодел сообщил, что успех молдавского вина не только в его качестве, но и в наличии лазеек в законодательстве, и что, якобы, наших виноделов не сковывают жесткие нормы и рамки ЕС».