Глава Красноярска проверил ход ремонта улиц и дворов Советского района

Так, на улице Октябрьской и Весны рабочие обустроили бордюры и тротуары, полотно готово к укладке асфальта. На Батурина подрядчик прокладывает новые пешеходные участки, один из них — между зелеными насаждениями. Недостающие тротуары просили сделать горожане.