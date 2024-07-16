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Глава Красноярска проверил ход ремонта улиц и дворов Советского района

Так, на Октябрьской и Весны рабочие обустроили бордюры и тротуары, полотно готово к укладке асфальта.

Источник: администрация Красноярска

16 июля глава Красноярска Владислав Логинов проверил ход ремонта улиц и дворов Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на улице Октябрьской и Весны рабочие обустроили бордюры и тротуары, полотно готово к укладке асфальта. На Батурина подрядчик прокладывает новые пешеходные участки, один из них — между зелеными насаждениями. Недостающие тротуары просили сделать горожане.

— Встретился с жителями дома по улице 78 Добровольческой бригады, 1. Чтобы благоустроить двор по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», объединились все 14 подъездов. Сделали проект, работы идут, — добавил мэр.

Сейчас во дворе устанавливают бордюры, ремонтируют проезд и тротуары.

Ранее мы писали, что в краевом центре остановку общественного транспорта «Магазин», которая находится на улице Судостроительная, переименовали в «Третью поликлинику».

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