Омск соединят с Москвой платной трассой

Напомним, что впервые о продлении этой трассы до Омска заговорили ещё несколько лет назад. Губернатор Александр Бурков в 2021 рассказывал, что Северный обход Омска станет частью М-12, которую в перспективе хотят продлить до Китая. Тогда предполагалось, что работы могут стартовать уже в 2023 году.