Омск соединят с Москвой платной трассой

Федеральные власти вновь заговорили о продлении платной автодороги М-12 Москва — Тюмень до Омска. Сегодня, 16 июля, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он же назвал примерную дату, после которой правительство может приступить к реализации этого проекта.
«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Напомним, что впервые о продлении этой трассы до Омска заговорили ещё несколько лет назад. Губернатор Александр Бурков в 2021 рассказывал, что Северный обход Омска станет частью М-12, которую в перспективе хотят продлить до Китая. Тогда предполагалось, что работы могут стартовать уже в 2023 году.
Позже планы по продлению дороги подтвердил Виталий Хоценко. Он поделился подробностями проекта и рассказал, что трасса будет четырёхполосной.
Напомним, что автодорогу М-12 «Восток» строят с 2021 года. На данный момент завершён участок от Москвы до Казани, идут работы на отрезке до Екатеринбурга.