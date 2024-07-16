Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину

«Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях», — говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*.
В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности.
Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.
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