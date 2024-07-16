Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину

«Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях», — говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*.