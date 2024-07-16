Аксенов рассказал, когда достроят новый водовод в Евпатории

Новую нитку на участке магистрального водовода в Евпатории планируют достроить к 1 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, сейчас строительство продолжается. Аксенов отметил, что проведение этих работ не позволяет накапливать такой объем воды, который необходим для бесперебойного снабжения. Поэтому ГУП РК «Вода Крыма» вынуждено временно ограничивать подачу ресурса.
«Строительные работы планируется завершить к 1 октября», — отметил Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что подрядчик соблюдает сроки. По его словам, людей и техники в настоящее время хватает.