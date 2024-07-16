Аксенов рассказал, когда достроят новый водовод в Евпатории

По его словам, сейчас строительство продолжается. Аксенов отметил, что проведение этих работ не позволяет накапливать такой объем воды, который необходим для бесперебойного снабжения. Поэтому ГУП РК «Вода Крыма» вынуждено временно ограничивать подачу ресурса.