Цена золота снова обновила исторический максимум

Стоимость золота 16 июля впервые за более чем полтора месяца обновила рекордный уровень. Теперь он составляет $2466 за тройскую унцию. Как пишет Reuters, рост котировок золота связан с ожидаемым снижением ключевой ставки в США и уменьшением доходности американских казначейских облигаций.
Цены на золото во вторник подскочили более чем на 1%. Это произошло вскоре после публикации комментариев представителей Федеральной резервной системы о высокой вероятности снижения процентной ставки в США уже в сентябре.
При этом доходность американских 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи 4-месячного минимума, так как трейдеры ожидают снижения ставки ФРС не менее чем на 25 базисных пунктов.
Предыдущий ценовой рекорд — $2454,2 за унцию — был установлен 20 мая. Ранее некоторые эксперты утверждали, что уже в этом году стоимость золота превысит $3 тыс.
Всего за месяц мировые центробанки купили 33 тонны золота.