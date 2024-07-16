Налоговый вычет на детей в 2025 году — как получить и кому положен

Реальные изменения после вступления в силу этого закона коснутся только тех россиян, у которых заработная плата превышает сумму 200 тысяч в месяц, сказал Константин Бахарев. По его словам, за счет увеличения максимальной ставки налога вырастут доходы местных бюджетов, поскольку НДФЛ выплачивается именно в местные бюджеты. Сумма дополнительных поступлений составит примерно 2,5 триллиона рублей. Для сравнения, объем доходов бюджета на этот год утвержден в объеме примерно 35 триллионов рублей.