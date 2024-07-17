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Обманывающие россиян банки начнут жестко штрафовать с 2025 года

С 2025 года в России планируется значительное увеличение штрафов для банков, которые обманывают потребителей, с введением новых штрафных санкций в размере 0,1% от капитала депозитария. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

Источник: Reuters

Законопроект может быть принят уже в этом году и начнет действовать с 2025 года.

«В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей. Эту норму готовят к внесению в Госдуму», — сообщил Мамута. Его слова передает «Российская газета».

Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финрынку, уточнил, что предложенный законопроект, который может быть принят уже в этом году, предусматривает штрафы на уровне 0,1% от капитала банка. Эксперты оценивают, что для крупных банков недобросовестные практики могут обойтись в несколько миллиардов рублей. В случае принятия Госдумой, законопроект начнет действовать в 2025 году.

Депутаты ЛДПР ранее предложили законопроект о повышении штрафов до миллиона рублей для дорожных служб за плохой ремонт дорог, пишет «Национальная служба новостей». Лидер партии Леонид Слуцкий подчеркнул необходимость ответственности за аварии и травмы, вызванные состоянием дорожного покрытия.