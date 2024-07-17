Обманывающие россиян банки начнут жестко штрафовать с 2025 года

Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финрынку, уточнил, что предложенный законопроект, который может быть принят уже в этом году, предусматривает штрафы на уровне 0,1% от капитала банка. Эксперты оценивают, что для крупных банков недобросовестные практики могут обойтись в несколько миллиардов рублей. В случае принятия Госдумой, законопроект начнет действовать в 2025 году.