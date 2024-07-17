Челябинцам стали меньше выдавать «займов до зарплаты»

Согласно этим выкладкам в июне 2024 года в Челябинской области было выдано 73,5 тыс. микрозаймов. За месяц этот показатель ушел вниз на 7,9%. Надо отметить, что такое падение рынка наблюдалось в первый месяц лета отнюдь не только на Южном Урале. Так, например, в соседней Свердловской области выдача микрокредитов сократилась за месяц на 7,6%, в Башкортостане ушли в минус на 8,7%, а в Тюменской области — на 8,2%. Да и в целом по России фиксировался тренд на сокращение количества выданных «займов до зарплаты» — минус 8,7%.
Аналитики считают, что возвращение к минимальным значениям второй половины прошлого года обусловлено действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. «Так были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам, — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. — Упомянутые меры привели к сокращению выдачи “займов до зарплаты”, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».