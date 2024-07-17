Многодетным семьям Приморья помогут гасить ипотеку еще два года

Теперь многодетные семьи, проживающие на территории Приморского края, у которых третий ребенок или последующие дети родились или родятся в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года, имеют право на краевую выплату, но не более 550 тысяч рублей. Выплата предназначена для погашения ипотечного кредита. Ипотечный договор может быть заключен до 1 июля 2027 года. Меру социальной поддержки предоставят однократно в отношении только одного ипотечного жилищного кредита. Если задолженность меньше размера выплаты, то оставшиеся средства будут направляться на оплату процентов по кредиту.



Напомним, что ранее приморские власти выплачивали многодетным семьям до 1 000 000 ₽ на погашение ипотеки, однако указанная мера поддержки была приостановлена до 1 июня 2024 года.



