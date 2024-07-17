Три дома снесут к осени в Омске за 4 млн рублей

Объекты включают самую старую многоэтажку, построенную в 1930 году по адресу Октябрьская, 3, одноэтажный деревянный дом на улице Урожайная, 36, построенный в 1948 году, и двухэтажный дом на 27-й линии, 17, построенный в 1952 году. Общие затраты на работы превышают 3,98 миллиона рублей, а сроки проведения не позднее чем в 30 рабочих дней. Кроме того, в стоимость работ входит вывоз образовавшегося мусора.