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Три дома снесут к осени в Омске за 4 млн рублей

15 июля 2024 года на портале госзакупок были размещены три лота на снос аварийных домов с богатой историей с времен Сталина.

Рассказываем, какие дома демонтируют.

Объекты включают самую старую многоэтажку, построенную в 1930 году по адресу Октябрьская, 3, одноэтажный деревянный дом на улице Урожайная, 36, построенный в 1948 году, и двухэтажный дом на 27-й линии, 17, построенный в 1952 году. Общие затраты на работы превышают 3,98 миллиона рублей, а сроки проведения не позднее чем в 30 рабочих дней. Кроме того, в стоимость работ входит вывоз образовавшегося мусора.

Напомним, ранее мы писали, что 106 незаконных ж/д переездов обнаружили в Омской области.

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