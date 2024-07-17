В этом году в Башкирии обеспечат жильем 750 детей-сирот

С 2023 года в регионе действует программа поэтапной ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания Кабмина РБ.
— К 2030 году планируется обеспечить жильём не менее пяти тысяч человек, у которых наступило такое право в связи с достижением совершеннолетия, — сообщил и. о. министра строительства и архитектуры региона Артём Ковшов. — Жилые помещения детям-сиротам предоставляют по договорам найма. С начала этого года муниципалитеты приобрели 225 квартир на общую сумму 560 миллионов рублей.
По словам г-на Ковшова, с 2023 года за счёт средств башкирского бюджета выдаются жилищные сертификаты в размере 3,2 миллиона рублей, позволяющие сиротам приобретать жилые помещения по месту фактического проживания или работы на территории региона.
— Всего в 2023 году жилищным сертификатом воспользовались 80 детей-сирот, а в этом году — 31 человек, — отметил Артём Ковшов. — С этого года жильё можно приобретать и в других регионах России.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному минфину совместно с башкирским минстроем при планировании бюджета на следующие три года рассмотреть возможность увеличения финансирования программы по обеспечению жильем детей-сирот.
— Ставьте эту задачу в приоритет, мы её должны планомерно решать, а движение в этом вопросе должно идти постоянно, — подчеркнул Радий Фаритович.