В этом году в Башкирии обеспечат жильем 750 детей-сирот

— К 2030 году планируется обеспечить жильём не менее пяти тысяч человек, у которых наступило такое право в связи с достижением совершеннолетия, — сообщил и. о. министра строительства и архитектуры региона Артём Ковшов. — Жилые помещения детям-сиротам предоставляют по договорам найма. С начала этого года муниципалитеты приобрели 225 квартир на общую сумму 560 миллионов рублей.