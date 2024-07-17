Цены на авиабилеты не растут восемь лет в Хабаровском крае

В России продолжается рост цен на авиабилеты. В министерстве транспорта рассказали, что в январе повышение составило 14%, в феврале −18%, в марте — 22%, в апреле — 11%, а в мае и июне — девять процентов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Основными причинами повышения цен на билеты является рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования и повышения спроса на перелеты. Кроме того, обслуживание самолетов становится дороже из-за продолжающихся санкций. Об этом рассказывал замглавы минтранса Владимир Потешкин.
В Хабаровском крае тарифы на пассажирские авиаперелеты не меняются уже восемь лет. В авиакомпании «Хабаровские авиалинии» рассказывают, что популярными остаются и льготные перевозки. В прошлом году ими воспользовалась треть всех пассажиров компании. При этом число субсидированных направлений только растет.