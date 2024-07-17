Цены на авиабилеты не растут восемь лет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тарифы на пассажирские авиаперелеты не меняются уже восемь лет. В авиакомпании «Хабаровские авиалинии» рассказывают, что популярными остаются и льготные перевозки. В прошлом году ими воспользовалась треть всех пассажиров компании. При этом число субсидированных направлений только растет.