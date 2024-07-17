Курс тенге на 17 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть во вторник снижались третью сессию подряд. Давление на рынок оказывали опасения падения спроса на энергоносители в Китае в условиях ослабления экономического роста в стране, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 аст составила 83,68 доллара за баррель, что на 1,5% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,37%, до 80,79 доллара за баррель.
Металлы: стоимость золота выросла во вторник на 1,6%, достигнув нового рекордного значения, передает 1prime.ru. По состоянию на 21:00 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 39,45 доллара, или на 1,63%, до 2 468,35 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 22:25 аст bitcoin торговался по 64 435,6 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 1,10%, а ее капитализация составила 1,27 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 461,51 доллара, повысившись в цене на 1,78%. Капитализация этой криптовалюты составила 416,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,37 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 16 июля.
1 австралийский доллар 319,99 тенге.
1 азербайджанский манат 280,01 тенге.
10 армянский драм 12,33 тенге.
1 белорусский рубль 145,32 тенге.
1 бразильский реал 87,11 тенге.
10 венгерских форинтов 13,2 тенге.
1 гонконгский доллар 60,82 тенге.
1 грузинский лари 177,76 тенге.
1 датская крона 69,34 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,22 тенге.
1 доллар США 474,62 тенге.
1 евро 517,19 тенге.
1 индийская рупия 5,68 тенге.
1000 иранский риал 11,3 тенге.
1 канадский доллар 346,97 тенге.
1 китайский юань 65,32 тенге.
1 кувейтский динар 1546,77 тенге.
1 кыргызский сом 5,56 тенге.
1 малазийский ринггит 101,54 тенге.
1 мексиканский песо 26,76 тенге.
1 молдавский лей 27,03 тенге.
1 норвежская крона 43,87 тенге.
1 польский злотый 121,15 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 125,55 тенге.
1 российский рубль 5,39 тенге.
1 СДР 629,94 тенге.
1 сингапурский доллар 353,25 тенге.
1 таджикский сомони 44,78 тенге.
1 тайский бат 13,16 тенге.
1 турецкая лира 14,35 тенге.
100 узбекских сумов 3,78 тенге.
1 украинская гривна 11,5 тенге.
1 фунт стерлингов соединенного королевства 613,3 тенге.
1 чешская крона 20,41 тенге.
1 шведская крона 44,72 тенге.
1 швейцарский франк 529,89 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,22 тенге.
100 южнокорейских вон 34,33 тенге.
1 японская иена 3 тенге.