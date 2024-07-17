Курс тенге на 17 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть во вторник снижались третью сессию подряд. Давление на рынок оказывали опасения падения спроса на энергоносители в Китае в условиях ослабления экономического роста в стране, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 аст составила 83,68 доллара за баррель, что на 1,5% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,37%, до 80,79 доллара за баррель.