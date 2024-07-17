Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессию

Мало того, что эти специалисты крайне востребованные, так и ещё и одни из самых дефицитных в стране и регионе — так, индекс конкуренции, т.е. количество резюме на вакансию, который должен быть в диапазоне от 4 до 8, почти по всем этим специальностям меньше 3 резюме на вакансию. А по поварам и продавцам он вообще меньше 1.