Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессию

В первом полугодии 2024 года количество вакансий в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, сообщает V102.RU со ссылкой на hh.ru. Только с начала этого года в регионе было отрыто почти 83 тыс. вакансий, а прямо сейчас — почти 17 тыс.
Больше всего вакансий в настоящее время в Волгоградской области размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — почти 1 500, на втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1300), на третьем — операторы call-центра (почти 1000 предложений), на четвёртом — водители (более 680 предложений). Завершают топ-5 повара, пекари и кондитеры (430 вакансий).
Мало того, что эти специалисты крайне востребованные, так и ещё и одни из самых дефицитных в стране и регионе — так, индекс конкуренции, т.е. количество резюме на вакансию, который должен быть в диапазоне от 4 до 8, почти по всем этим специальностям меньше 3 резюме на вакансию. А по поварам и продавцам он вообще меньше 1.