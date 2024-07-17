Кафе в Братске закрыли по решению суда после массового отравления

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, после посещения кафе на улице Энгельса в Центральном районе Братска несколько человек, в том числе и 8 детей, обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Позднее у части из них нашли ДНК сальмонелл. Специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры выяснили, что, вопреки требованиям законодательства, в заведении не проводили производственный контроль, не обеспечивали последовательность поточных процессов сырья и готовой продукции. Также в холодильниках находилась немаркированная продукция, не проводилась дезинфекция посуды и помещений.