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Кафе в Братске закрыли по решению суда после массового отравления

По требованию прокуратуры суд запретил работу кафе в Братске, в котором произошло массовое отравление. Учреждение общепита не будет работать до устранения выявленных нарушений.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, после посещения кафе на улице Энгельса в Центральном районе Братска несколько человек, в том числе и 8 детей, обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Позднее у части из них нашли ДНК сальмонелл. Специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры выяснили, что, вопреки требованиям законодательства, в заведении не проводили производственный контроль, не обеспечивали последовательность поточных процессов сырья и готовой продукции. Также в холодильниках находилась немаркированная продукция, не проводилась дезинфекция посуды и помещений.

Продолжается также расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».