В «Ергаках» строят модульные дома для туристов

На базе отдыха «Ергаки» возведена новая модульная гостиница «Берлога» на 8 номеров, рассчитанных на 4 человека. К помещениям подведены вода и электричество. На базе отдыха есть уютные домики, спортивные и детские площадки, спа-центр, кафе. База работает весь год и может принять до 500 человек. Гостиницу можно будет посетить уже в этом году.