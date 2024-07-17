В «Ергаках» строят модульные дома для туристов

В природном парке «Ергаки» до конца года появятся 68 номеров для путешественников, рассказали в Агентстве по туризму Красноярского края. Отметим, что развитие инфраструктуры «Ергаков» проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
На базе отдыха «Ергаки» возведена новая модульная гостиница «Берлога» на 8 номеров, рассчитанных на 4 человека. К помещениям подведены вода и электричество. На базе отдыха есть уютные домики, спортивные и детские площадки, спа-центр, кафе. База работает весь год и может принять до 500 человек. Гостиницу можно будет посетить уже в этом году.
Благодаря господдержке 50 номеров для туристов появятся и на базе отдыха «Хозяин тайги». Часть модулей уже построена. Ещё в рамках нацпроекта возводят несколько двухэтажных домиков в стиле А-фрейм. На базе есть кафе, хостел, баня.
Также инвестпроект по строительству номеров в модульных отелях реализуется по пути в с. Верхнеусинское, где на берегу р. Ус появится 10 домиков-юрт. Номера оформят в этническом стиле. Разрабатываются маршруты для любителей активного отдыха.