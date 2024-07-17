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В Уфе бывший директор ЖЭУ вернул в бюджет почти 2 млн рублей налогов

В Уфе бывший директор ЖЭУ вернул в бюджет почти 2 млн рублей налогов.

Источник: Башинформ

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования прокуратуры Советского района о взыскании с бывшего директора ООО «ЖЭУ 38» суммы невыплаченных налогов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, у организации образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму около 2 млн рублей. Чтобы избежать принудительного списания долга, директор фирмы произвел расчеты с контрагентами через счет сторонней компании, где скрыл поступившие более 14 млн рублей.

В этой связи прокуратура района потребовала возместить понесенные убытки. Благодаря вмешательству надзорного ведомства денежные средства поступили в бюджет.

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