В Уфе бывший директор ЖЭУ вернул в бюджет почти 2 млн рублей налогов.

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования прокуратуры Советского района о взыскании с бывшего директора ООО «ЖЭУ 38» суммы невыплаченных налогов.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, у организации образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму около 2 млн рублей. Чтобы избежать принудительного списания долга, директор фирмы произвел расчеты с контрагентами через счет сторонней компании, где скрыл поступившие более 14 млн рублей.
В этой связи прокуратура района потребовала возместить понесенные убытки. Благодаря вмешательству надзорного ведомства денежные средства поступили в бюджет.