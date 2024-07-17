В Уфе бывший директор ЖЭУ вернул в бюджет почти 2 млн рублей налогов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, у организации образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму около 2 млн рублей. Чтобы избежать принудительного списания долга, директор фирмы произвел расчеты с контрагентами через счет сторонней компании, где скрыл поступившие более 14 млн рублей.