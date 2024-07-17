Опасные катера убрали с набережной Городского пруда в центре Екатеринбурга

Ранее ЕАН писал, что с соответствующим иском в Железнодорожный районный суд обратился Свердловский транспортный прокурор. Он ссылался на инцидент, который произошел 12 июня, когда на акватории столкнулись два катера. Выяснилось, что у предпринимателя нет договора о водопользовании. «Незаконное водопользование с целью оказания развлекательных услуг влечет риск транспортных происшествий на водных объектах, в результате которых могут пострадать пассажиры, пользующиеся такими услугами, что и произошло 12 июня», — рассказали в ГУФССП России по Cвердловской области.