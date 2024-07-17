Опасные катера убрали с набережной Городского пруда в центре Екатеринбурга

Ранее ЕАН писал, что с соответствующим иском в Железнодорожный районный суд обратился Свердловский транспортный прокурор. Он ссылался на инцидент, который произошел 12 июня, когда на акватории столкнулись два катера. Выяснилось, что у предпринимателя нет договора о водопользовании. «Незаконное водопользование с целью оказания развлекательных услуг влечет риск транспортных происшествий на водных объектах, в результате которых могут пострадать пассажиры, пользующиеся такими услугами, что и произошло 12 июня», — рассказали в ГУФССП России по Cвердловской области.
Суд поддержал прокуратуру, исполнительный лист передали приставам. Один из них пришел на набережную и убедился, что там остался только один катер, пристав его опечатал, а затем судно убрали с территории пруда.
Напомним, что вечером 9 июля у УрГУПС катер зацепил винтом мужчину, который переплывал пруд в неположенном месте. Как сообщило региональное ГУ МЧС, с травмами его доставили на берег очевидцы и передали врачам скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает.
По словам свидетеля, пострадавший плыл под водой, что и стало причиной наезда. Прохожие сразу же оказали пловцу первую помощь и уложили на ближайшую скамейку. Сейчас пострадавший находится в больнице Екатеринбурга. Ему уже провели операцию.