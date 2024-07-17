У омского метромоста началось строительство центра уличного баскетбола

В Омске стартовало строительство центра уличного баскетбола. Он появится на участке на набережной Тухачевского около метромоста.
Сейчас на стройплощадке подрядчик установил баскетбольные стойки для щитов. Идут работы под подготовке к укладке покрытия на площадке.
Площадь участка, которую займет центр, составляет более 2,6 тыс. квадратных метров. Завершить строительство предполагается до конца третьего квартала 2024 года. Таким образом, центр уличного баскетбола должны построить до конца сентября.
«Здесь все желающие смогут заниматься спортом. Также на этой площадке будем проводить различные спортивные мероприятия», — сообщил Виталий Хоценко в телеграм-канале.
О строительстве центра уличного баскетбола в Омске стало известно в июне 2023 года. Объект планировалось возвести в рамках социального проекта одного из банков. До 2030 года в России должно появиться 35 таких центров.