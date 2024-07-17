В Шымкенте государству вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге

Добавим, как сообщается на Телеграм-канале Nege.Aqsha, изъятое имущество ранее принадлежало бывшему акционеру Qazaq Banki Бахыту Ибрагиму, который известен как бывший зять Бахытжана Сагинтаева. Он был осужден по делу о хищениях из банка, а после того как вышел из колонии покончил жизнь самоубийством.