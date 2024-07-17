В Шымкенте государству вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге

Прокуратурой Шымкента в первом полугодии текущего года в рамках работы по демонополизации экономических ресурсов государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По данным надзорного органа, судом удовлетворен иск прокуратуры о возврате государству незаконно приобретенного гражданином Ибрагимом Б. земельного участка с имеющимися сооружениями.
Указанное недвижимое имущество с оценочной стоимостью 357,7 млн тенге передано в Управление государственного имущества и приватизации Шымкента.
Добавим, как сообщается на Телеграм-канале Nege.Aqsha, изъятое имущество ранее принадлежало бывшему акционеру Qazaq Banki Бахыту Ибрагиму, который известен как бывший зять Бахытжана Сагинтаева. Он был осужден по делу о хищениях из банка, а после того как вышел из колонии покончил жизнь самоубийством.