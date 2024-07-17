Четыре улицы в Екатеринбурге начнут ремонтировать в мае 2025 года

В центре будут восстанавливать улицу Хохрякова на участке от улиц Ленина до Радищева — ремонт покроет 11 тыс. кв. м асфальта, 6,4 тыс. кв. м тротуаров и почти 1,6 км бортового камня. На улице Сакко и Ванцетти заасфальтируют дорогу на 4,4 тыс. кв. м, отремонтируют почти 2,6 тыс. кв. м тротуара и 400 м бортового камня — это произойдет на участке между улицами Малышева и Радищева.
На Уралмаше будет отремонтирована улица Ильича от улицы Избирателей до проспекта Космонавтов. Там будет положен асфальт на площади 9,9 тыс. кв. м, реконструируют 3,6 тыс. кв. м тротуарных дорог и 800 м бортового камня.
На Вторчермете будут вестись работы на улице Дорожная в районе от улицы Военная до Окраинной. Будет уложено почти 11,5 тыс. кв. м асфальта, отремонтирована 1 тыс. кв. м тротуаров и 500 м бортового камня.
Поребрики будут сделаны с понижениями, чтобы их могли преодолеть маломобильные жители.
Ранее мэрия Екатеринбурга искала подрядчиков для ремонта проспекта Ленина от ул. Московская до ул. Вайнера. Начальная цена контракта должна составить 49,3 млн руб. Начаться ремонт дорог должен с момента заключения контракта, закончиться — 12 августа.