Четыре улицы в Екатеринбурге начнут ремонтировать в мае 2025 года

В центре будут восстанавливать улицу Хохрякова на участке от улиц Ленина до Радищева — ремонт покроет 11 тыс. кв. м асфальта, 6,4 тыс. кв. м тротуаров и почти 1,6 км бортового камня. На улице Сакко и Ванцетти заасфальтируют дорогу на 4,4 тыс. кв. м, отремонтируют почти 2,6 тыс. кв. м тротуара и 400 м бортового камня — это произойдет на участке между улицами Малышева и Радищева.