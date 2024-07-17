В Казани за 700 млн рублей построят Центр развития футбола

Центр будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева, на территории стадиона «Рубин». На его территории предусмотрены крытый футбольный манеж, автостоянка на 10 машино-мест, хозяйственная зона и площадка ТКО.