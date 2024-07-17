Как в Казахстане изменились цены на еду за год

По итогам июня текущего года цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 5,4% за год. В месячной динамике в среднем по РК изменения цен не наблюдалось. В то же время в некоторых регионах цены за месяц увеличились. Заметнее всего — в Мангистауской (на 0,8%), Акмолинской (на 0,6%) и Атырауской (на 0,4%) областях. В Улытауской области продукты подорожали лишь на 0,1% за месяц, в Абайской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены остались на уровне мая 2024 года. В свою очередь, в Алматинской и Кызылординской областях, а также в Алматы было отмечено удешевление на 0,1%, в Западно-Казахстанской области — на 0,2%, в Шымкенте — на 0,5%, в Туркестанской области — на 0,6%, передает Energyprom.kz.