Как в Казахстане изменились цены на еду за год

По итогам июня текущего года цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 5,4% за год. В месячной динамике в среднем по РК изменения цен не наблюдалось. В то же время в некоторых регионах цены за месяц увеличились. Заметнее всего — в Мангистауской (на 0,8%), Акмолинской (на 0,6%) и Атырауской (на 0,4%) областях. В Улытауской области продукты подорожали лишь на 0,1% за месяц, в Абайской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены остались на уровне мая 2024 года. В свою очередь, в Алматинской и Кызылординской областях, а также в Алматы было отмечено удешевление на 0,1%, в Западно-Казахстанской области — на 0,2%, в Шымкенте — на 0,5%, в Туркестанской области — на 0,6%, передает Energyprom.kz.
В годовой динамике заметнее всего цены на продовольственные товары выросли в Алматы: на 7,7%. Далее расположились Акмолинская (на 7,1%), Мангистауская (на 7%), Жетысуская (на 6,7%) и Улытауская (на 6,7%) области.
Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в июне снизились в цене на 1,8% за месяц. Впрочем, несмотря на сезонное удешевление, в сравнении с июнем прошлого года цены оказались на 4,7% выше. Примечательно, что свежие фрукты в месячной динамике подорожали на 0,9%, переработанные фрукты — на 0,2%, а переработанные овощи — на 0,4%. Общее по сегменту удешевление обеспечили свежие овощи, которые за месяц упали в цене сразу на 9,2%. В годовой динамике свежие фрукты подорожали на 15,7%, переработанные фрукты — на 2,8%, переработанные овощи — на 6,3%. А вот свежие овощи и в годовой динамике показывают удешевление: на 6%.
Килограмм яблок в среднем по РК стоил 713 тенге, апельсинов — 962 тенге, бананов — 970 тенге, лимонов — 1,1 тыс. тенге, кураги — 4,2 тыс. тенге. Помидоры обходились в среднем по 795 тенге за кг, огурцы — по 539 тенге, свёкла — по 315 тенге, морковь — по 198 тенге, картофель — по 185 тенге, репчатый лук — по 116 тенге, белокочанная капуста — по 105 тенге.
Среди фруктов в годовой динамике выросли цены на бананы (на 18,5%), яблоки (на 15,7%) и апельсины (на 2,6%). Курага подешевела на 0,4%, лимоны — на 13,8%. Среди овощей свёкла подорожала на 24,9%, помидоры — на 19,8%, огурцы — на 6,4%, морковь — на 5,1%, картофель — на 2,8%. Подешевели, в свою очередь, капуста (на 22,1%) и репчатый лук (на 40,4% за год).
Цены на молочные продукты по итогам июня текущего года выросли на 6,1% за год. Непосредственно питьевое молоко подорожало на 9%, консервированное молоко — на 5,6%, кисломолочные продукты — на 5,3%.
Пастеризованное молоко 2,5% жирности в среднем по РК продавали населению по 397 тг за литр, 3,2−4% жирности — по 498 тенге, кефир — по 426 тенге. Килограмм сметаны в среднем стоил 2 тыс. тенге, творога — 2,1 тыс. тенге, твердого сыра — 5,1 тыс. тенге.
Мясо и мясопродукты подорожали на 4,3% в годовой динамике. В том числе мясо и птица выросли в цене на 3,8%, колбасы — на 5,6%, изделия из мяса — на 5%. На прилавках магазинов и рынков страны говядина с костями в среднем продавалась по 2,7 тыс. тенге за кг, баранина — по 2,8 тыс. тенге, свинина — по 2,3 тыс. тенге, конина — по 3 тыс. тенге, куры — по 1,5 тыс. тенге за кг. Килограмм вареной колбасы в среднем стоил 2,9 тыс. тенге, полукопченой — 3,6 тыс. тенге.
Десяток яиц первой категории обходился в 505 тенге — на заметные 12,1% дороже, чем в июне прошлого года.
Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 6,5% за год. В том числе хлеб вырос в цене на 6,6%, макаронные изделия — на 4,7%, мука — на 7%, булочные и мучные кондитерские изделия — на 8,2%, а вот крупы, напротив, подешевели на 14,3%.
Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 385 тенге за кг, из муки первого сорта — по 210 тенге, ржано-пшеничный — по 493 тенге за кг. Килограмм пшеничной муки высшего сорта стоил 400 тенге, первого сорта — 232 тенге, килограмм рожек — 584 тенге, вермишели — 613 тенге, лапши — 1,4 тыс. тенге.
Среди круп рис подорожал на 12,5%, до 686 тенге за кг, манная крупа — на 0,2%, до 492 тенге, пшено — на 0,4%, до 504 тенге. В то же время подешевели перловая (на 0,8%, до 386 тенге за кг), овсяная (на 1,6%, до 657 тенге) и гречневая (на 23,1%, до 480 тенге) крупы.