Парк вагонов новосибирского метро полностью обновят к 2030 году

— В бюджет Новосибирской области внесены средства для приобретения новых вагонов метро. Поручил мэрии Новосибирска подготовить документы для проведения конкурсных процедур. Первый состав на пять вагонов должен быть приобретен уже в 2025 году с последующими ежегодными поставками так, чтобы полное обновление вагонов завершилось к 2030 году, — сообщил губернатор Андрей Травников.
Глава региона напомнил, что при содействии правительства Новосибирской области продолжается активная работа по обновлению общественного транспорта в Новосибирске.
— За прошедшие три года нам удалось обновить парк городского пассажирского транспорта на 339 единиц: 190 автобусов, 129 троллейбусов и 20 трамваев. На прошедших выходных в город прибыл 49-й по счету троллейбус с автономным ходом в рамках нацпроекта «БКД». Это последняя поставка из партии — контракт исполнен в полном объеме. В 2024 году закупим еще 80 троллейбусов по договору лизинга. В планах этого года, помимо обновления парка троллейбусов — модернизация 20 трамваев и дальнейшая закупка новых автобусов. Техника оснащена современными системами и максимально комфортна для пассажиров, — отметил Андрей Травников.
Правительство Новосибирской области накануне внесло изменения в региональную госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» — в частности, уточнен порядок распределения субсидий местным бюджетам с учетом предельных уровней софинансирования.
При распределении субсидии городу Новосибирску на развитие метрополитена учитывается наличие в собственности города объектов метрополитена, а также расходных обязательств на развитие метрополитена города Новосибирска. Документ опубликован на сайте правительства региона.
Ранее «Прецедент» писал: шесть объектов образования в Новосибирской области капитально отремонтируют до конца года.