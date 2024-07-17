Парк вагонов новосибирского метро полностью обновят к 2030 году

— За прошедшие три года нам удалось обновить парк городского пассажирского транспорта на 339 единиц: 190 автобусов, 129 троллейбусов и 20 трамваев. На прошедших выходных в город прибыл 49-й по счету троллейбус с автономным ходом в рамках нацпроекта «БКД». Это последняя поставка из партии — контракт исполнен в полном объеме. В 2024 году закупим еще 80 троллейбусов по договору лизинга. В планах этого года, помимо обновления парка троллейбусов — модернизация 20 трамваев и дальнейшая закупка новых автобусов. Техника оснащена современными системами и максимально комфортна для пассажиров, — отметил Андрей Травников.