Контракт о туристических поездках подписан с Марокко в Иркутской области

Компании Иркутской области подписали контракт с делегацией из Марокко. Они договорились об оказании туристических услуг для жителей королевства. Также планируется развивать торгово-экономические отношения и поставлять заграницу изделия из металлов, дерева, химической продукции и агропромышленного комплекса. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Развивать несырьевой и неэнергетический экспорт можно и нужно путем создания уникальной туристической инфраструктуры, ориентированной на марокканский рынок. Контракт, заключенный на берегу Байкала, знаменует собой важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества, способствуя не только экономическому росту, но и культурному взаимодействию, — отметила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
В регионе побывали представители четырёх зарубежных предприятий. Они встретились и провели переговоры с 40 компаниями области. Результатом этого стало подписание двух контрактов в сфере туризма и предварительная договоренность о сотрудничестве в сфере экспорта пищевой промышленности.