Контракт о туристических поездках подписан с Марокко в Иркутской области

— Развивать несырьевой и неэнергетический экспорт можно и нужно путем создания уникальной туристической инфраструктуры, ориентированной на марокканский рынок. Контракт, заключенный на берегу Байкала, знаменует собой важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества, способствуя не только экономическому росту, но и культурному взаимодействию, — отметила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.