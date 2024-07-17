Вячеслав Федорищев завершил обход

В Самарской области 16 июля состоялась церемония открытия обхода Тольятти с мостом через Волгу. В мероприятии принял участие врио губернатора Вячеслав Федорищев. Открытие трассы откладывалось из-за недоделок. На руководство областного минтранса было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а подрядчику министерства был вынесен приговор за внесение фиктивных данных в исследование транспортных потоков, которое и легло в основу решения о строительстве моста. Тем не менее, эксперты считают, что трасса повысит инвестиционную привлекательность региона.
Ввиду ограниченных возможностей для размещения на объекте гостей участие в мероприятии принял узкий круг руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей делового сообщества и средств массовой информации. Всех причастных к строительству обхода Тольятти поблагодарил по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. Он пожелал автомобилистам доброго пути. Как отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, президент поддерживал строительство на каждом этапе — от идеи до реализации.
Объект должен был открыться раньше, но, по словам Вячеслава Федорищева, мероприятие пришлось перенести из-за выявленных недоработок. Это было непопулярное решение, но надо было завершить все работы и сдать полностью безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме.
«Благодаря открытию обхода Тольятти разгрузим Жигулевскую ГЭС — движение на М-5 станет свободнее, будет активнее развиваться Самарско-Тольяттинская агломерация. И конечно, новая трасса — это прямая связь между Европейской частью и Китаем, она сыграет важнейшую роль в укреплении связей между регионами России. Все плюсы нового моста еще предстоит оценить».
Генеральный директор АО «ДСК “Автобан”» Алексей Андреев отметил, что при строительстве моста через Волгу использовались уникальные технологии, которые уже применялись при строительстве Крымского моста.
Концессионное соглашение о строительстве трассы было подписано между правительством региона и АО «Концессионная компания “Обход Тольятти”» 16 октября 2019 года. В декабре того же года начали строить скоростную автодорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу. Предполагается, что четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц Тольятти. Длина моста через Волгу составляет 3,7 км, он входит в десятку самых протяженных автомобильных мостов России. Общая стоимость проекта рассчитывалась как 140 млрд руб. Однако в ноябре 2023 года стало известно, что она увеличилась более чем на 20 млрд руб.
Обход Тольятти будет платным. Трасса разделена на три участка. Первый — 0−60-й километр — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 «Урал» у села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на Южное шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти» и обратно. Второй участок — 60−99-й километр — от съезда на обход Тольятти с Южного шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти» до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у села Зеленовка и обратно. Третий участок — 0−99-й километр — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 «Урал» в километре от села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у Зеленовки и обратно. Транспорт, которому разрешено движение по дороге, разделен на четыре категории, в зависимости от категории установлена цена проезда. Минимальная — для легковых автомобилей и мотоциклов. Стоимость проезда по первому участку для них — 180 ₽, по второму — 120 ₽, по третьему — 270 ₽ Максимальная — для большегрузов и междугородних автобусов. Стоимость проезда по первому участку — 1060 ₽, по второму — 720 ₽, по третьему — 1660 ₽ Первые недели, до окончания работ по ремонту дороги через Жигулевскую ГЭС, проезд по обходу Тольятти будет бесплатным.
При строительстве моста были выявлены злоупотребления, после чего было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством областного минтранса (ст. 286 УК РФ). В июне 2023 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Инфракап» Олесе Гладковой, подрядчику регионального министерства транспорта. В 2018 году организация выиграла на торгах госконтракт на подготовку прогноза интенсивности движения на Климовском мосту. За контракт компания «Инфракап» получила 10 млн руб. Прогноз интенсивности движения мостового перехода, согласно отчету «Инфракап», составил 39 тыс. автомобилей в сутки. Однако, по версии следствия, исследование в действительности не проводилось. Как отмечалось в обвинительном заключении, ложный отчет мог привести к введению в заблуждение потенциальных инвесторов проекта, недополучению расчетной прибыли инвесторами, а также получению прямых убытков Российской Федерацией. Суд признал госпожу Гладкову виновной в мошенничестве и приговорил к трем годам колонии общего режима.
Комментируя для «Ъ-Волга» открытие трассы, промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что обход Тольятти очень важен для Самарского региона и несомненно повысит его привлекательность для инвесторов.
«Открытие обхода Тольятти значительно упростит доставку грузов как через территорию Самарской области, так и между населенными пунктами внутри нее. Я думаю, что инвесторы это оценят, соответственно, жизнь в регионе станет более насыщенной. Это будет положительно сказываться на инвестиционном климате и для увеличения налоговых поступлений в бюджет региона», — заявил эксперт.
Максим Гусейнов, член комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы тоже видит в обходе Тольятти плюсы, но беспокоится за окупаемость трассы.
«Безусловно, эта трасса разгрузит М-5. Уже сегодня, в день запуска обхода Тольятти, трафик на М-5 снизился. Это большой плюс для жителей Тольятти и Жигулевска. Но есть один момент, который сейчас сложно оценить: какой будет трафик на новой трассе, какова будет ее окупаемость. Думаю, для этого потребуется полгода. Одно дело, если мы получим трассу самоокупаемую, другое — если за нее придется доплачивать из областного бюджета. Никаких бумаг насчет компенсации расходов из федерального бюджета мы в областной думе пока не видели», — сообщил «Ъ-Волга» господин Гусейнов.