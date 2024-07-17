Вячеслав Федорищев завершил обход

Обход Тольятти будет платным. Трасса разделена на три участка. Первый — 0−60-й километр — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 «Урал» у села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на Южное шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти» и обратно. Второй участок — 60−99-й километр — от съезда на обход Тольятти с Южного шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти» до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у села Зеленовка и обратно. Третий участок — 0−99-й километр — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 «Урал» в километре от села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у Зеленовки и обратно. Транспорт, которому разрешено движение по дороге, разделен на четыре категории, в зависимости от категории установлена цена проезда. Минимальная — для легковых автомобилей и мотоциклов. Стоимость проезда по первому участку для них — 180 ₽, по второму — 120 ₽, по третьему — 270 ₽ Максимальная — для большегрузов и междугородних автобусов. Стоимость проезда по первому участку — 1060 ₽, по второму — 720 ₽, по третьему — 1660 ₽ Первые недели, до окончания работ по ремонту дороги через Жигулевскую ГЭС, проезд по обходу Тольятти будет бесплатным.