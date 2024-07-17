Дополнительная возможность города: что ВЭФ-2024 принесет Владивостоку

Напомним, ранее выяснилось, что Владивосток получит из краевого бюджета более 400 миллионов рублей на благоустройство города, культурно-спортивные мероприятия, медицинское обеспечение. Регион передаст городу около 30 новых автобусов, часть которых будет использоваться на Русском острове. Для участников и гостей Форума уже подготовлено около 2 тысяч гостиничных номеров.