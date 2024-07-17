Дополнительная возможность города: что ВЭФ-2024 принесет Владивостоку

Владивосток готовиться к IX Восточному экономическому форуму, который пройдет с 3 по 6 сентября. На набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) возводится «Улица Дальнего Востока», где павильоны регионов будут отражать уникальные особенности каждого уголка России. Павильон Приморского края, к примеру, будет представлен как «Приморский край — маяк на карте России».
В преддверии форума город продолжает преображаться: ремонтируются дороги, проводится озеленение, планируется высадка более двух тысяч деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется Университетской набережной, где проведут работы по созданию комфортных зон для отдыха. На «Улице Дальнего Востока» будут регулярно выступать творческие коллективы, в павильоне Приморского края предусмотрены ежедневные дневная и вечерняя программы, представленные в морской стилистике.
Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, форум способствует развитию города. Из краевого бюджета выделено более 200 миллионов рублей на благоустройство гостевого маршрута.
«До сентября мы планируем привести в порядок ряд объектов, включая набережные и парки. Это не только ремонт дорог, но и дополнительные работы по озеленению», — подчеркнул он.
Напомним, ранее выяснилось, что Владивосток получит из краевого бюджета более 400 миллионов рублей на благоустройство города, культурно-спортивные мероприятия, медицинское обеспечение. Регион передаст городу около 30 новых автобусов, часть которых будет использоваться на Русском острове. Для участников и гостей Форума уже подготовлено около 2 тысяч гостиничных номеров.
В целом на ВЭФ-2024 ожидается участие более 60 стран, заявил ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, а культурная программа форума обещает быть насыщенной. Приморская сцена Мариинского театра, джазовые вечера в Нагорном парке, концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием музыкантов из Китая — все это создаст неповторимую атмосферу.
Восточный экономический форум проводится ежегодно по Указу Президента России Владимира Путина с целью ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.