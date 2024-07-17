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Два новых речных порта планируют построить в Самаре и Тольятти

Глава Самарской области поделился планами строительства в регионе двух новых речных портов на Волге.

Источник: Комсомольская правда

В Самарская область могут появиться два новых речных порта на Волге. Их намерены построить в Самаре и Тольятти в течение пяти лет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев после церемонии открытия трассы «Обход Тольятти».

— Мы планируем глубокое развитие портовой инфраструктуры. Речь идет и о модернизации существующих портов гражданского и грузового назначения, и о строительстве двух новых в Самаре и Тольятти, — рассказал врио губернатора Самарской области.

По словам Вячеслава Федорищева, инфраструктурное развитие рассматривается комплексно, поэтому строительство портовых объектов будет планироваться в зависимости от привязки к развитию опорной дорожной сети и исследований трафика.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко обсудили создание в Самарской области портово-логистического хаба на Волге. Такой проект в регионе уже разрабатывается.

Во время встречи речь шла о том, что три порта в Самаре, Тольятти и Сызрани недостаточно эффективны. Рассматривалась также возможность размещения нового порта вблизи особой экономической зоны «Тольятти». Самарская область стала инициатором стратегически важного проекта по созданию мультимодального логистического узла.

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