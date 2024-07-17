За полгода ВВП Узбекистана вырос более чем на 6%

Президент отметил, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП страны увеличился на 6,4%, промышленность выросла — 7,8%, объем строительства — на 10,1%, сфера услуг — на 12,9%, сельское хозяйство — на 3,8%. Поступления в бюджет увеличились на 14%, достигнув 113 триллионов сумов.
Добавленная стоимость, созданная в республике с начала года, достигла 567,4 триллиона сумов. Это на 94 триллиона сумов больше, чем за соответствующий период прошлого года. Общий приток капитала в первом полугодии составил 229 триллионов сумов. Из них 15,5 миллиарда долларов — иностранные инвестиции.
С начала года запущено 3 тысячи проектов на сумму 3,5 миллиарда долларов, создано 76 тысяч высокодоходных постоянных рабочих мест. На предпринимательство выделено 82 триллиона сумов кредитов и 15,5 триллиона сумов субсидий.
Также он рассказал, что в первом полугодии за счет новых 10 солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,4 гигаватта получено 1,6 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии. Это позволило сэкономить полмиллиарда кубометров газа.
За прошедший период на благоустройство детских садов, школ, дорог, систем водоснабжения и электроснабжения из бюджета выделено 31,5 триллиона сумов. На эти направят еще 1,5 триллиона сумов.
С начала года построили и ввели в эксплуатацию 18,6 тысячи единиц нового жилья, 26 тысяч семей смогли получить ипотечные кредиты на сумму около 7 триллионов сумов. На покрытие первоначального взноса и процентов была предоставлена субсидия в размере 545 миллиардов сумов.
«О наших достижениях можно говорить много. Несмотря на непростые условия в мире, мы добиваемся четких результатов на пути устойчивого экономического роста. Это признают Международный валютный фонд, Всемирный банк, главы стран-партнеров, рейтинговые организации, крупные инвесторы», — сказал глава государства.
На этом же совещании президент одобрил увольнение 10 районных и городских хокимов. Еще 28 руководителей территориальных администраций получили выговор.
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