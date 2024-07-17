За полгода ВВП Узбекистана вырос более чем на 6%

Добавленная стоимость, созданная в республике с начала года, достигла 567,4 триллиона сумов. Это на 94 триллиона сумов больше, чем за соответствующий период прошлого года. Общий приток капитала в первом полугодии составил 229 триллионов сумов. Из них 15,5 миллиарда долларов — иностранные инвестиции.