Власти Свердловской области: ситуация с вывозом мусора нормализуется до 21 июля

Губернатор Евгений Куйвашев поручил «вывезти все отходы с улиц» и подсчитать ущерб окружающей среде для принятия мер в отношении ТБО «Экосервис» и собственников полигона Горкомхоза в Ревде, который с мая ограничил допуск техники регионального оператора для разгрузки мусора. По данным ТБО «Экосервис», сбой в графиках вывоза мусора произошел из-за закрытия полигона Горкомхоза в Ревде, пожара на полигоне в Новоуральске и невозврата компании спецтехники от транспортировщиков после завершения работы по контракту. В разговоре с «Ъ-Урал» Анна Распопова отметила, что в последние полгода подрядчики, которые обеспечивали оператора машинами для вывоза отходов, выполняли свои обязательства в «ненадлежащем качестве», из-за чего компания решила не заключать с ними новые договоры.