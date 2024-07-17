Власти Свердловской области: ситуация с вывозом мусора нормализуется до 21 июля

«Все завалы, которые возникли ранее, вывезены. Успешнее всего с этой задачей справились в Первоуральске. Ревдинский полигон принимает машины при необходимости не только в дневное, но и в ночное время», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По данным департамента, у регионального оператора по обращению с мусором ТБО «Экосервис» существует нехватка спецтехники и водителей мусоровозов. Директор компании Анна Распопова заверила, что организация делает все возможное, чтобы вновь не допустить большого скопления мусора на контейнерных площадках. «Сегодня мы перераспределяем вывоз мусора на полигоны для сохранения графика уборки в муниципалитетах, которые мы обслуживаем, привлекаем новых подрядчиков и увеличиваем парк спецтехники. В планах увеличить число спецтехники до 30 единиц», — пояснила она.
Напомним, с невывозом мусора столкнулись жители 22 муниципалитетов, входящие в зону ответственности ТБО «Экосервис». В их числе городские округа Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск и Верхний Тагил. После жалоб местных жителей на проблему обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Органы прокуратуры начали проверки операторов по транспортированию отходов «Орион», «Вывоз отходов», «Экотехпром» и оператора по размещению отходов ООО «Горкомхоз», с которыми сотрудничал ТБО «Экосервис».
Губернатор Евгений Куйвашев поручил «вывезти все отходы с улиц» и подсчитать ущерб окружающей среде для принятия мер в отношении ТБО «Экосервис» и собственников полигона Горкомхоза в Ревде, который с мая ограничил допуск техники регионального оператора для разгрузки мусора. По данным ТБО «Экосервис», сбой в графиках вывоза мусора произошел из-за закрытия полигона Горкомхоза в Ревде, пожара на полигоне в Новоуральске и невозврата компании спецтехники от транспортировщиков после завершения работы по контракту. В разговоре с «Ъ-Урал» Анна Распопова отметила, что в последние полгода подрядчики, которые обеспечивали оператора машинами для вывоза отходов, выполняли свои обязательства в «ненадлежащем качестве», из-за чего компания решила не заключать с ними новые договоры.