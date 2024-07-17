Гостиница появится в историческом особняке в центре Екатеринбурга

Как следует из проекта, гостиница по итогам работ в двухэтажном особняке будет трехэтажной. Каменное двухэтажное здание было построено в 1904 году на территории усадьбы А. М. Паршученкова. В 1910-е годы объем здания был увеличен за счет дворового пристроя. В целом же особняк представляет собой образец здания, возведенного в так называемом «кирпичном» стиле.