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Гостиница появится в историческом особняке в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге двухэтажный особняк по проспекту Ленина, 18«а» преобразят в гостиницу. Это следует из проекта историко-культурной экспертизы проекта, опубликованной на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно документам, предполагается реставрация самого особняка. В частности, планируется воссоздать ворота с декоративными створами, а также восстановить крышу и кладку свода. Со стороны проспекта Ленина появятся распашные вороты.

Как следует из проекта, гостиница по итогам работ в двухэтажном особняке будет трехэтажной. Каменное двухэтажное здание было построено в 1904 году на территории усадьбы А. М. Паршученкова. В 1910-е годы объем здания был увеличен за счет дворового пристроя. В целом же особняк представляет собой образец здания, возведенного в так называемом «кирпичном» стиле.

недвижимость