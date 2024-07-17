Беларусь и Куба на 20% нарастили взаимную торговлю в 2024 году

По его словам, Беларусь и Куба в 2023 году нарастили объем взаимной торгов в два раза. За пять месяцев текущего года увеличили объемы двусторонней торговли еще на 20%.
«Разумеется в абсолютных цифрах они (объемы торговли- Sputnik) пока невелики», — признал глава белорусского правительства.
Головченко призвал учитывать сложные условия, в которых работают страны.
Он напомнил, что месяц назад в белорусской столице состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках его состоялось подписание документа, который расширил номенклатуру товаров во взаимных поставках, что увеличивает стоимостный объем торговли.
Головченко заверил кубинского коллегу, что власти Беларуси никогда не изменят своей позиции о неприемлемости финансовой и торговой блокады Кубы, введенной Соединенными Штатами.
По его мнению, в политической сфере между Беларусью и Кубой сложились практически идеальные отношения, теперь народы двух государств ждут успехов в экономике.
Глава правительства отметил, что белорусская сторона заинтересована в поставках кубинского рома, какао-бобов, кофе, фруктов. При этом республика готова и дальше поставлять на Кубу сухое молоко, комплектующие и другие востребованные промышленные товары.
«Мы смогли договориться о возобновлении производства на Кубе белорусских тракторов. Подписаны первые контракты на поставку тракторокомплектов на кубинские предприятия», — резюмировал он.