Губернатор разрешил расширение Северного обхода Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о создании проекта планировки и межевания дороги от магистрали «Дон» до поселка Щепкин и Ростова-на-Дону (с 8 до 12 км 880 метра).
Речь идет об участке Северного обхода донской столицы. Обновление территории должны продумать в министерстве транспорта региона до 1 июня 2025 года. После этого всю готовую документацию будут проверять в минстрое Дона.
Напомним, в октябре 2023 года власти сообщали о планах по расширению Северного обхода Ростова-на-Дону до четырех полос. Тогда же отмечалось, что реконструкция проезжей части должна «обеспечить устойчивые логистические связи с новыми субъектами России».
Добавим, дорожникам также предстоит строительство IV части «Северного радиуса».