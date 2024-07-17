Молдавский экспорт падает, ждать обещанного Минэкономики чуда не стоит — эксперт

«В июне министерство экономразвития и цифровизации изменило прогноз на текущий год и, кроме всего прочего, повысил свой же прогноз по внешнеторговой деятельности в 2024 году — рост по экспорту с 9.8 до 11.1% и по импорту — с 8.7 до 9.5%. При этом, Объем экспорта за 4 месяца был ниже прошлогодних значений на 12.6%, а импорт — на 2.2%. Я уже тогда сразу подумал, что может мы чего-то не знаем и нашу страну ожидает буквально настоящий экономический бум?».