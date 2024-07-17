Молдавский экспорт падает, ждать обещанного Минэкономики чуда не стоит — эксперт

«В июне министерство экономразвития и цифровизации изменило прогноз на текущий год и, кроме всего прочего, повысил свой же прогноз по внешнеторговой деятельности в 2024 году — рост по экспорту с 9.8 до 11.1% и по импорту — с 8.7 до 9.5%. При этом, Объем экспорта за 4 месяца был ниже прошлогодних значений на 12.6%, а импорт — на 2.2%. Я уже тогда сразу подумал, что может мы чего-то не знаем и нашу страну ожидает буквально настоящий экономический бум?».
Однако и следующий месяц не стал исключением, в мае, согласно данным Нацбюро статистики, экспорт снова снизился на 17.4%. Таким образом, сокращение продлилось пять месяцев подряд.
«В результате в январе-мае спад всего объема экспорта составил 13.5%, в СНГ — минус 17%, в ЕС — минус 7.4% и в прочие страны — минус 25%. Сокращается экспорт в страны, которые в последние годы являлись серьезными торговыми партнерами Республики Молдова», -подчеркнул эксперт.
Так, за первые пять месяцев года экспорт в Румынию сократился на 14%, в Германию на 3.3% (за 4 месяца был РОСТ на 2.1%. В мае падение на 25%), в Италию на 12%, во Францию на 24%, в Испанию на 60%, в Венгрию на 32%, в страны Балтии на 18−22%, в Великобританию на 33%, на Украину — на 60%.
«Это, замечу, не результат, общемировых и региональных проблем, связанных с конфликтом в Украине. В отдельные страны экспорт растёт и растёт серьезно», — заявил Головатюк.
В числе стран, куда экспорт из Молдовы вырос, — Турция (+40%), Нидерланды (+30%), Польша (+40%), Греция (+55%), Словакия (+27%), Болгария (+60%), Грузия (+47%).
«После таких данных за пять месяцев как-то не очень верится в реализацию обновленного прогноза минэкономразвития. С учетом сложнейшей ситуации в аграрном секторе экономики, ждать двузначного ежемесячного роста экспорт вряд ли стоит!» — подытожил эксперт.