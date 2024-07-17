ВВП Беларуси вырос за полгода на пять процентов

«Объем ВВП в текущих ценах составил 113,8 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 105% к уровню первого полугодия 2023 года».
Ранее в Минэкономики информировали, что по итогам января-апреля ВВП страны увеличился на 5,1 процента. Позднее премьер-министр Роман Головченко рассказал, что за первые пять месяцев текущего года белорусская экономика выросла на 5,2 процента. Получается, что рост ВВП начинает замедляться.
При этом белорусская экономика все равно демонстрирует уверенный рост, который в настоящее время выше прогнозных показателей.
В текущем году власти республики поставили перед собой задачу, согласно которой внутренний валовый продукт должен по итогам года вырасти на 3,8 процента. В прошлом году ВВП увеличился на 3,9 процента.
В пересчете на доллары по курсу Нацбанка на 17 июля ВВП республики составил около 35,5 миллиарда долларов. Самый большой уровень внутреннего валового продукта республика продемонстрировала в 2014 году, когда данный показатель достиг цифры в 78 миллиардов долларов.
В начале очередной пятилетки в 2018 году белорусские власти ставили перед собой задачу довести данный показатель до цифры в 100 миллиардов долларов.