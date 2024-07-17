Пособия по беременности и родам вырастут в Беларуси с 1 января 2025

С 1 января 2025 года в Беларуси вступит в силу закон «Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей». В результате, как сообщила БелТА замуправляющего ФСЗН Екатерина Лихачева, в республике вырастут пособия по беременности и родам.
Среди значимых изменений: в настоящее время минимальное пособие для работающих, у которых общий страховой стаж менее 6 месяцев, и безработных граждан составляет 50% бюджета прожиточного минимума. Уже с 1 января 2025 года это пособие существенным образом увеличится.
— На основании новаций законодательства пособие по беременности и родам для безработных граждан при условии, что период назначения пособия не позднее 6 месяцев с даты увольнения, будет составлять 100% бюджета прожиточного минимума, — говорит Лихачева.
С 1 января 2025 года вводится и еще одно новшество: минимальные размер пособия по беременности и родя для работающих граждан будет равняться текущей минимальной заработной платы. По состоянию на 17 июля 2024 она составляет 626 белорусских рублей.