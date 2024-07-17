Пособия по беременности и родам вырастут в Беларуси с 1 января 2025

Среди значимых изменений: в настоящее время минимальное пособие для работающих, у которых общий страховой стаж менее 6 месяцев, и безработных граждан составляет 50% бюджета прожиточного минимума. Уже с 1 января 2025 года это пособие существенным образом увеличится.