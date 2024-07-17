Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове Ольхон асфальтируют дороги к посёлкам и туристическим местам

Работы по асфальтированию проезжей части начались в посёлке Хужир на острове Ольхон. В настоящее время работы идут на участки автодороги «Баяндай — Еланцы — Хужир» со 159 по 161 километр. Здесь проводят устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, общий объём дорожных работ на острове составляет около 42 километров, общая стоимость работ составит свыше 8,3 миллиарда рублей. Всего в этом году работы ведутся на трёх участках автодороги «Баяндай — Еланцы — Хужир», которые ведут к населённым пунктам на острове и туристическим объектам. Работают и на участке в черте посёлка Хужир. Также работы идут на участке от Хужира до Харанцов протяжённостью 5 километров.

Министр подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по определению источников финансирования для проведения ремонта дорог на участке от 124 до 153 километра.