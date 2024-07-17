На острове Ольхон асфальтируют дороги к посёлкам и туристическим местам

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, общий объём дорожных работ на острове составляет около 42 километров, общая стоимость работ составит свыше 8,3 миллиарда рублей. Всего в этом году работы ведутся на трёх участках автодороги «Баяндай — Еланцы — Хужир», которые ведут к населённым пунктам на острове и туристическим объектам. Работают и на участке в черте посёлка Хужир. Также работы идут на участке от Хужира до Харанцов протяжённостью 5 километров.