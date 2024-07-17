На Октябрьском острове в Калининграде построят замену Дому Советов

Архитектурно-градостроительный совет одобрил проект 26-этажного здания на Октябрьском острове. Решение приняли на заседании 16 июля после повторного рассмотрения. Речь идет о большущем комплексе с квартирами, гостиницей на 130 номеров, коммерческими помещениями, конференц-залом, фитнес-залом с бассейном и спа, а также с рестораном. Внешне здание напоминает Дом советов, о чем во время предыдущего обсуждения говорили архитекторы. Это же подмечают комментаторы в соцсетях.