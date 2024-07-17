На Октябрьском острове в Калининграде построят замену Дому Советов

Архитектурно-градостроительный совет одобрил проект 26-этажного здания на Октябрьском острове. Решение приняли на заседании 16 июля после повторного рассмотрения. Речь идет о большущем комплексе с квартирами, гостиницей на 130 номеров, коммерческими помещениями, конференц-залом, фитнес-залом с бассейном и спа, а также с рестораном. Внешне здание напоминает Дом советов, о чем во время предыдущего обсуждения говорили архитекторы. Это же подмечают комментаторы в соцсетях.
Внешне здание напоминает Дом советов, о чем во время предыдущего обсуждения говорили архитекторы. Это же подмечают комментаторы в соцсетях.
Авторы доработали предыдущий вариант и представили тот, где массивное здание делится на отдельные объемы (три вертикальных и один горизонтальный) с помощью остекления.
Архитектор Артем Коротяев рассказал также о том, что входная группа в гостиницу была увеличена и стала, по его мнению, более пропорциональной.
Вопросов у членов совета не возникло. Тем более, что эксперты уже прежде несколько раз обсуждали этот спорный проект.
Внутри также должен появиться фитнес-зал с бассейном и спа, а также с ресторан.
Слово взял только главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.
— Довольно изящно приподняли этажность, не нагрузив сильно объем. Хорошо бы еще поработать с деталями, переплетами. Призываем обратиться в администрацию, мы готовы в этой работе поучаствовать. Здесь (в презентации, Авт.) не хватает ночной подсветки. Здание очень крупное, по сути это арт-объект городской. Ночную подсветку необходимо проработать очень тщательно, — призвал Андрей Анисимов.
Он также высказал опасение, что парковок не хватит для того, чтобы обслужить этот огромный комплекс:
— Тут заявлено количество парковочных мест за счет городской территории. Но напоминаю политику и позицию города — на городской территории парковочные места разрабатываются в рамках проектирования. Вопросы паркования надо решать при проектировании объекта за счет своей территории.
Большинством голосов градсовет проект одобрил. Так что ждем большую стройку этого «домика».
Массивное здание делится на отдельные объемы (три вертикальных и один горизонтальный) с помощью остекления.