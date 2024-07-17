Воронеж закрепился в топ-10 городов РФ по вводу жилья

В 2023 году в Воронеже застройщики и частные лица ввели в эксплуатацию 961,8 тыс. кв. м жилья. Это на 8,9% больше, чем в 2022-м. Показатель ввода жилья на одного жителя областного центра составил по итогам 2023-го 0,92 кв. м на человека. Обеспеченность горожан жильем оценивается в 33 кв. м на одного жителя. Отмечается, что в 2023 году в Воронежской области на городское введенное жилье пришлось меньше половины от общего объема застройки во всем регионе — 47,7% от 2,14 млн кв. м.