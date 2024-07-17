Воронеж закрепился в топ-10 городов РФ по вводу жилья

РИА Новости опубликовало рейтинг по объемам ввода жилья в РФ за 2024 год. Воронеж в третий раз подряд вошел в первую десятку по этому показателю среди крупных российских городов, сообщается в исследовании* (проводилось на базе официальной статистики по итогам 2023-го).
В 2023 году в Воронеже застройщики и частные лица ввели в эксплуатацию 961,8 тыс. кв. м жилья. Это на 8,9% больше, чем в 2022-м. Показатель ввода жилья на одного жителя областного центра составил по итогам 2023-го 0,92 кв. м на человека. Обеспеченность горожан жильем оценивается в 33 кв. м на одного жителя. Отмечается, что в 2023 году в Воронежской области на городское введенное жилье пришлось меньше половины от общего объема застройки во всем регионе — 47,7% от 2,14 млн кв. м.
Общий объем ввода позволил Воронежу занять последнюю строчку в топ-10 исследования. По другим критериям областной центр в первую десятку рейтинга не попал.
Политолог Максим Жаров отмечает, что большой объем ввода жилья и положительная динамика этого показателя становятся «маркером качества жизни в регионе и состояния экономики».
— Высокие показатели ввода жилья в Воронежской области говорят о хорошем состоянии финансовой сферы региона, достойных зарплатах, высокой активности инвесторов в других наиболее интенсивно развивающихся отраслях (промпроизводстве, агропромышленном комплексе, туризме), — говорит политолог. — Девелоперы — это одни из самых чувствительных инвесторов, которые не только оценивают платежеспособность потенциальных покупателей жилья в регионе, но и реагируют на возможности губернатора региона быстро создавать необходимые условия для реализации инвестиционных проектов. Именно поэтому и находятся достаточно быстро те, кто покупает новые квартиры.
Максим Жаров приходит к выводу, что в динамике ввода жилья в Воронежской области «немалая заслуга губернатора Александра Гусева».
— Его деятельность отличает системный подход к развитию региона. В рамках своего первого губернаторского срока он собрал эффективную команду и придал дополнительное ускорение развитию уже успешного региона. Теперь Гусев продолжает это делать и после переизбрания на второй срок, — отмечает эксперт.
* Исследование было подготовлено центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата. Города были проранжированы по душевому объему введенного жилья в 2023 году. Под обеспеченностью населения жильем авторы исследования имели в виду общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного человека.