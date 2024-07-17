На развитие туристической инфраструктуры в Челябинской области направят 217 млн рублей

Субсидии направлены в том числе на строительство объектов кемпинг-размещения или кемпинг-стоянок, также деньги можно потратить на создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры, а также развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов Южного Урала.