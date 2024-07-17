На развитие туристической инфраструктуры в Челябинской области направят 217 млн рублей

«Претендовать на получение субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Челябинской области».
Субсидии направлены в том числе на строительство объектов кемпинг-размещения или кемпинг-стоянок, также деньги можно потратить на создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры, а также развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов Южного Урала.
Проект реализуют в регионе до конца 2024 года.
Размер выделяемой субсидии заявителю на проект не будет превышать 20 миллионов рублей и 50% затрат за счет собственных или привлеченных средств.