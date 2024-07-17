Стало известно, чем выставка «Улица Дальнего Востока» удивит гостей ВЭФ-2024

«Выставка “Улица Дальнего Востока” — это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и экономический потенциал регионов Дальнего Востока, привлечь на эти территории инвесторов и туристов», — рассказал полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Амурская область представит проект развития трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ.
Еврейская автономная область расскажет о производстве железорудного концентрата и добыче брусита и графита.
Забайкальский край продемонстрирует инвестиционный потенциал региона и логистические возможности, а также уникальную монументальную скульптуру Даши Намдакова высотой более шести метров.
Камчатский край проведет виртуальное туристическое путешествие по региону.
Магаданская область покажет разработки и исследования НИЦ «Арктика», а также разместит автомобиль «Бурлак» — российский снегоболотоход.
Республика Бурятия будет демонстрировать туристические возможности и Центр восточной медицины, а также организует выставку-продажу товаров народных художественных промыслов.
Республика Саха (Якутия) представит павильон, олицетворяющий жаркое лето Якутии, с центральным объектом «Алтан сэргэ» — традиционной якутской коновязью.
Приморский край сфокусируется на привлечении инвесторов и сотрудничестве с странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сахалинская область продемонстрирует успехи в развитии беспилотной авиации и презентует путешествия на Северные Курилы.
Хабаровский край покажет технологические прорывы на примере новейших самолетов.
Чукотский автономный округ расскажет о реновации городов и возможностях работы в регионе.
Также на выставке будет представлена единая экспозиция Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и ККРДВ под названием «Развиваем Дальний!». Здесь расскажут о механизмах государственной поддержки инвестиций и социально значимых программах. Для гостей уличной экспозиции организуют дегустационную площадку, где можно будет попробовать продукцию, произведённую на дальневосточном гектаре, а также ознакомиться с программой бесплатного предоставления земли. В торгово-демонстрационной части экспозиции будет представлена продукция новых предприятий.
Участники всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений» поделятся своими видеодневниками и маршрутами путешествий по региону.
Министерство спорта России представит павильон «Спорт — норма жизни» и спортивные активности в павильоне «Арена ГТО».
Также будет работать павильон «Дом сокола» и расширенная «Арабская деревня», приуроченная к международному форуму «День сокола».
Центральная площадка выставки будет задействована для мероприятий культурной программы с участием представителей всех дальневосточных регионов.
Впервые Приморский край организует работу «Рыбного рынка», где гости смогут продегустировать блюда дальневосточной кухни.
Напомним, IX Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Организатор мероприятия — фонд «Росконгресс» при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.