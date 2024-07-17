Стало известно, чем выставка «Улица Дальнего Востока» удивит гостей ВЭФ-2024

Также на выставке будет представлена единая экспозиция Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и ККРДВ под названием «Развиваем Дальний!». Здесь расскажут о механизмах государственной поддержки инвестиций и социально значимых программах. Для гостей уличной экспозиции организуют дегустационную площадку, где можно будет попробовать продукцию, произведённую на дальневосточном гектаре, а также ознакомиться с программой бесплатного предоставления земли. В торгово-демонстрационной части экспозиции будет представлена продукция новых предприятий.