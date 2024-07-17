Налоговики не будут вести учет выпитого казахстанцами алкоголя

«Относительно виски Macallan: кто сколько выпил — такого контроля у нас нет. Мы не проверяем, мы не будем вести учет, сколько человек выпил алкоголя. Мы можем предоставить статистику, сколько поступило в нашу страну алкоголя. Естественно, такую статистику мы ведем: сколько у нас импортной алкогольной продукции зашло на наш рынок, сколько было уплачено акциза. Эти все данные мы можем предоставить. Но какое физическое лицо сколько выпило этого коньяка — у нас нет такой задачи и не будет. Тотального контроля нет и не будет».