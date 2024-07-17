Налоговики не будут вести учет выпитого казахстанцами алкоголя

Как пояснила Кусаинова, в Налоговом кодексе предусмотрено, что любой человек вправе по желанию отразить в декларации любое дорогостоящее имущество стоимостью свыше 1000 МРП (более 3 692 000 тенге в 2024 году) за единицу.
«При этом необходимо будет сделать оценку. Например, если у меня есть бриллиантовое колье стоимостью 5 миллионов, то есть я уже состоятельный человек, естественно, я пойду к оценщику и включу это в декларацию. Человек может и не делать эту оценку, не отражать в декларации. Это его право, его желание».
У представителя КГД также спросили, сколько человек в Казахстане покупает дорогой виски Macallan. По словам Кусаиновой, в фискальных органах нет и не будет тотального контроля за употреблением алкоголя казахстанцами.
«Относительно виски Macallan: кто сколько выпил — такого контроля у нас нет. Мы не проверяем, мы не будем вести учет, сколько человек выпил алкоголя. Мы можем предоставить статистику, сколько поступило в нашу страну алкоголя. Естественно, такую статистику мы ведем: сколько у нас импортной алкогольной продукции зашло на наш рынок, сколько было уплачено акциза. Эти все данные мы можем предоставить. Но какое физическое лицо сколько выпило этого коньяка — у нас нет такой задачи и не будет. Тотального контроля нет и не будет».