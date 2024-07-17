Стабилизировать цены на картофель, морковь, лук и капусту обещают с сентября в Алматы

«Стабилизация цен на овощную продукцию будет осуществляться с 1 сентября 2024 года по 30 апреля 2025 года. В указанный период к каждому месяцу будет установлена индивидуальная предельная цена на СЗПТ», — говорится в сообщении в среду.
Сообщается, что с учетом сезонности средняя предельная стоимость на морковь на полках в период стабилизации составит Т171, на картофель — Т168, капусту — Т140, лук — Т114 за кг.
Указывается, что общий объем закупаемых СЗПТ достигает почти 10 тыс. тонн.
«Продукция будет приобретена у товаропроизводителей и реализована через торговую сеть “Магнум” по фиксированным сниженным розничным ценам. Торговая надбавка ритейлера при этом не превысит 10%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что СПК до 1 сентября 2024 года также продолжает стабилизацию цен на 13 позиций СЗПТ: гречку, рожки, рис, масло подсолнечное, масло сливочное, кефир, молоко, творог, мясо кур (окорочка и бедро), мясо говядины, муку, хлеб и соль.
В материал внесено изменение по просьбе пресс-службы СПК «Алматы».
«Указание предельных цен — ошибка. Там они могут меняться, в этой связи удалили их упоминание. Также дополнено, что овощи законтрактованы с товаропроизводителями из Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской области», — объяснили изменения в СПК «Алматы».