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Медианная заработная плата в Беларуси выросла на Br287,4 за год

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси медианная заработная плата выросла за год на Br287,4. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Согласно информации Белстата, медианная заработная плата в мае этого года составила Br1688,3, тогда как в мае прошлого года она была на уровне Br1400,9. Таким образом, за год медианная заработная плата выросла на Br287,4.

Самая высокая медианная зарплата в горнодобывающей промышленности — Br4061,2. Далее идут сферы информации и связи — Br3065,4 и воздушного транспорта — Br3000.

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина — больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь.

Также не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2024 года, по данным Белстата, составлял Br2219,2.

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