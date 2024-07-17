Медианная заработная плата в Беларуси выросла на Br287,4 за год

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина — больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь.