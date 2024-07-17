Во время ливня цены на такси в Омске взлетели в два раза

Второй день подряд проливной дождь топит улицы Омска. По традиции агрегаторы такси отреагировали на происходящее ростом цен. Так, добраться от Карла Маркса до улицы Котовского можно быстро — за 6 минут, но выложить за такую поездку придётся не меньше 380 рублей.