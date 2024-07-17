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Во время ливня цены на такси в Омске взлетели в два раза

Даже за поездку до соседнего двора придётся заплатить несколько сотен.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Om1.ru

Второй день подряд проливной дождь топит улицы Омска. По традиции агрегаторы такси отреагировали на происходящее ростом цен. Так, добраться от Карла Маркса до улицы Котовского можно быстро — за 6 минут, но выложить за такую поездку придётся не меньше 380 рублей.

Чтобы доехать из центра до Нефтяников нужно заплатить не менее 800 рублей (за 40 минут езды). Плохие новости и для жителей Левого берега. Сейчас за поездку до Ватутина нужно заплатить 884 рубля.

Стоит отметить, что ливневая канализация омских улиц вновь не справилась с испытанием.

Из-за большого количества осадков затоплены дороги, парковки и подземные пешеходные переходы в разных частях города.