Во время ливня цены на такси в Омске взлетели в два раза

Второй день подряд проливной дождь топит улицы Омска. По традиции агрегаторы такси отреагировали на происходящее ростом цен. Так, добраться от Карла Маркса до улицы Котовского можно быстро — за 6 минут, но выложить за такую поездку придётся не меньше 380 рублей.
Чтобы доехать из центра до Нефтяников нужно заплатить не менее 800 рублей (за 40 минут езды). Плохие новости и для жителей Левого берега. Сейчас за поездку до Ватутина нужно заплатить 884 рубля.
Стоит отметить, что ливневая канализация омских улиц вновь не справилась с испытанием.
Из-за большого количества осадков затоплены дороги, парковки и подземные пешеходные переходы в разных частях города.